Le Real Madrid veut annuler le départ d’Endrick à l’OL !

C’est l’une des grosses informations mercato des derniers mois. Crack du football mondial, Endrick a été cité du côté de l’OL afin de rejoindre le Rhône sous la forme d’un prêt cet hiver. Une rumeur qui a pris de l’épaisseur et qui est devenue, au fil des semaines, un deal bouclé à 99,9% selon les informations des médias espagnols et brésiliens. En perte de vitesse depuis des mois, le jeune attaquant brésilien de 19 ans souhaitait se relancer après avoir passé six mois à la cave.

Toujours sur le banc et n’ayant joué que 11 minutes depuis le début de saison, l’ancien de Palmeiras avait à cœur de se relancer en rejoignant Lyon, un projet séduisant qui lui permettait d’être le titulaire indiscutable sous les ordres d’un coach, Paulo Fonseca, qui lui permettrait de s’exprimer tel qu’il le souhaite. Et alors que les médias brésiliens affirmaient avec certitude qu’Endrick pourrait même figurer dans le groupe de l’OL pour le déplacement à Monaco le 3 janvier prochain, l’Espagne vient de lâcher une bombe sur ce dossier cette nuit.

Le Real Madrid annule le deal Endrick à Lyon ?

En effet, dans son édition nocturne, l’émission El Chiringuito et son journaliste Marcos Benito expliquent que le Real Madrid a décidé de mettre en suspens le départ d’Endrick vers Lyon. Alors que le jeune attaquant commençait à chercher une maison dans la région lyonnaise, les dirigeants des Merengues lui ont demandé d’attendre afin de voir l’évolution du club. Une information qui mène forcément à l’hypothèse d’un départ imminent de Xabi Alonso, de plus en plus pressenti par la presse espagnole en cas de débâcle mercredi contre Manchester City.

Le journaliste de l’émission va même plus loin et explique qu’un voyage des représentants du jeune Brésilien vers Lyon, prévu cette semaine, a été annulé ces dernières heures. Des mauvais signaux qui laissent penser qu’un retournement de situation est possible dans ce transfert et que le Real Madrid cherche à retenir son joueur afin de se parer à toute éventualité. Entre les blessures et le départ potentiel de Xabi Alonso en cas de nouvelles défaites, Endrick pourrait effectivement être relancé au Real Madrid. En tout cas, il s’agirait d’une bien mauvaise nouvelle pour l’OL, qui misait énormément sur cette arrivée prometteuse cet hiver.