Karim Benzema sait pourquoi le Real est en pleine crise !

Dans son grand entretien à L’Equipe, Karim Benzema a été interrogé sur la situation actuelle du Real Madrid, en proie à une grande crise : «ce qu’il leur manque, c’est juste une connexion. Entre (Kylian) Mbappé, Vinicius, (Jude) Bellingham, Rodrygo. Chacun doit savoir ce qu’il doit faire sur le terrain. Il faut que Bellingham comprenne qu’il est le meneur de jeu, pas le buteur. Mbappé, c’est le buteur, pas le meneur de jeu. Vinicius, ce n’est pas le 6, c’est l’ailier gauche. Du moment que chacun sait ce qu’il doit faire sur le terrain, c’est terminé. Parce que là, on parle quand même de mecs qui sont dans les dix meilleurs joueurs au monde, et ils sont tous dans la même équipe».

Le Nueve a poursuivi son discours sur Xabi Alonso, plus que jamais menacé : «l’entraîneur ne peut rien faire. Il a des noms, il met les meilleurs. Après, c’est entre joueurs… Si ton coéquipier est plus fort que toi, il faut l’accepter. Le problème, c’est si tu n’acceptes pas que le gars qui est devant toi marque plus de buts que toi. C’est pour ça que tu as des problèmes quand tu as cinq ou six grands joueurs ensemble. Tout le monde va apporter quelque chose. Et finalement, le buteur sera toujours un peu plus mis en avant que les autres. Mais il a toujours besoin des autres ! Tu ne peux pas tout faire tout seul».