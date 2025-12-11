Menu Rechercher
Brésil : Rodrygo mise sur Neymar pour le Mondial 2026

Par Allan Brevi
Rodrygo, avec le Real Madrid @Maxppp

Malgré sa joie d’avoir enfin marqué après 9 mois de disette face à Manchester City ce mercredi soir, Rodrygo préfère garder le cap sur les priorités du Real Madrid. L’attaquant brésilien de 24 ans, qui a vu son équipe s’incliner 2-1 à domicile, se concentre sur la crise actuelle du club et le besoin de redresser la barre après une série de résultats très décevants. Toutefois, interrogé sur son club de cœur Santos, il a confié au micro TNT Sports après le match : « au moins une bonne nouvelle ! Je suis content que Santos se soit maintenu et qualifié pour la Copa Sudamericana, avec un résultat supérieur à nos attentes. Tout le monde le sait : je les soutiens toujours, je les suis de près, mais toute l’équipe est en vacances là-bas et j’ai un gros problème ici. Je dois le régler et me concentrer sur le match ».

Le Brésilien a également été interrogé sur Neymar et son avenir à Santos. Rodrygo a choisi la prudence, refusant de prendre position tout en affichant son soutien à l’ancienne star du Barça et du PSG : « ce qui est le mieux pour lui fera plaisir. Il sait que je tiens beaucoup à lui. S’il reste à Santos et que c’est ce qu’il y a de mieux pour sa carrière, alors qu’il reste. S’il doit aller ailleurs, je lui souhaite toujours le meilleur, car il sait que dans six mois, nous avons un objectif à atteindre. » Une déclaration affectueuse, qui rappelle bien que les Brésiliens comptent sur Neymar pour la Coupe du Monde 2026.

Pub. le - MAJ le
