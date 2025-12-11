Menu Rechercher
Commenter 3
Premier League

Un club historique fonce sur Sergio Ramos

Par Jordan Pardon
1 min.
Sergio Ramos lors du stage de pré saison au Japon (Crédit photo @psg) @Maxppp

L’avenir de Sergio Ramos ne déchaîne plus autant les passions qu’en 2021 lorsqu’il avait quitté le Real Madrid pour le PSG, mais le défenseur de 39 ans garde une certaine cote sur le marché. Cette semaine, il a annoncé quitter son club de Monterrey, avec qui il avait atteint les 1/2 finale du tournoi d’ouverture au Mexique (défaite face à Toluca).

La suite après cette publicité

En Espagne, il se murmure que Ramos aimerait participer au Mondial 2026 avec la Roja, d’où sa volonté de revenir en Europe. La rumeur Real Madrid a fait surface, mais c’est désormais du côté de Manchester United que son nom revient. D’après la Cadena Ser, la légende espagnole aurait reçu une offre du club anglais en vue d’une arrivée libre cet hiver. Plusieurs autres formations de Premier League seraient également sur le coup.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Man United
Sergio Ramos

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Man United Logo Manchester United FC
Sergio Ramos Sergio Ramos
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier