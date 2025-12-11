Un club historique fonce sur Sergio Ramos

L’avenir de Sergio Ramos ne déchaîne plus autant les passions qu’en 2021 lorsqu’il avait quitté le Real Madrid pour le PSG, mais le défenseur de 39 ans garde une certaine cote sur le marché. Cette semaine, il a annoncé quitter son club de Monterrey, avec qui il avait atteint les 1/2 finale du tournoi d’ouverture au Mexique (défaite face à Toluca).

En Espagne, il se murmure que Ramos aimerait participer au Mondial 2026 avec la Roja, d’où sa volonté de revenir en Europe. La rumeur Real Madrid a fait surface, mais c’est désormais du côté de Manchester United que son nom revient. D’après la Cadena Ser, la légende espagnole aurait reçu une offre du club anglais en vue d’une arrivée libre cet hiver. Plusieurs autres formations de Premier League seraient également sur le coup.