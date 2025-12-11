Mais où s’arrêtera Arsenal ?

« Les Gunners tirent encore » pour le Daily Mirror, « Arsenal ne s’arrête jamais » pour le Sun, et des éloges partout dans la presse anglaise ce jeudi matin après une nouvelle prestation réussie. Pourtant, ce déplacement à Bruges ressemblait à un piège, tant le club belge est capable de déstabiliser n’importe quel cador européen lorsqu’il est en forme. Et Arsenal se présentait avec une liste d’absents longue comme le bras, notamment en défense (Gabriel, Saliba, Timber et Calafiori). Ce qui obligeait Mikel Arteta à aligner la recrue estivale, et clairement habituel joueur de complément au milieu, Christian Norgaard en défense centrale avec Hincapié.

Offensivement, il avait laissé sur le banc Bukayo Saka pour aligner Noni Madueke, autre recrue estivale. La victoire sans appel 3-0, avec un doublé de ce dernier et un but de Martinelli, a confirmé que le copieux mercato avait porté ses fruits. Arsenal n’a pas tremblé, avec une équipe bis, et déjoue les pièges semaine après semaine. On lui prédisait une semaine décisive entre le 23 et 30 novembre ? Arsenal a battu Tottenham puis le Bayern Munich, avant d’enchaîner par un match nul à Chelsea. On imaginait un coup au moral après la défaite dans les arrêts de jeu à Aston Villa ? Les Gunners ont répondu par un 3-0 à l’extérieur en Ligue des Champions.

Des joueurs qui reviennent et un calendrier favorable

Les voilà donc premiers de Premier League et premiers de Ligue des Champions avec 3 points d’avance sur son poursuivant le Bayern Munich. Et l’avenir semble réjouissant pour Mikel Arteta, qui a retrouvé l’un de ses atouts offensifs hier soir, avec le retour de Gabriel Jesus, qui a touché la barre durant les 30 minutes passées sur le terrain. Malgré les absents et les compositions qui changent, son équipe garde le même état d’esprit. « Nous savons combien la Ligue des Champions est difficile, et gagner à l’extérieur, surtout avec autant de joueurs absents, rend la victoire encore plus belle. Actuellement, il s’agit de gérer les situations en défense. Certains joueurs étaient disponibles, mais ne pouvaient pas jouer plus de 30 ou 45 minutes. Gérer cela a été compliqué. Mais vu l’état d’esprit des joueurs, je sais que si je demande à n’importe lequel d’entre eux de jouer à ce poste, il peut le faire, et ils ont fait un excellent travail », a commenté Arteta à l’issue de la rencontre.

Arsenal peut donc aborder sereinement le nouveau passage piégeux qui s’annonce. Le moment où un titre peut se perdre, avec l’enchaînement des rencontres fin décembre et le Boxing Day. Là encore, le club londonien semble armé quantitativement et qualitativement, tandis que le calendrier lui offre 4 matches à domicile sur les 5 prochains, face à des adversaires abordables. Avec seulement 2 défaites toutes compétitions confondues (à l’extérieur et avec 1 but d’écart à chaque fois), Arsenal ne veut effectivement pas s’arrêter là.