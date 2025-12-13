Arsenal : Mikel Arteta met un gros coup de pression à Viktor Gyökeres

Les attentes autour de Viktor Gyökeres sont aussi grandes que son transfert a été un véritable casse-tête à Arsenal. Le Sporting CP a tout fait pour en obtenir le meilleur prix, pour finir avec une indemnité de 65 M€. Ce n’est pas si mal pour un attaquant déjà âgé de 27 ans, mais ce sont loin des 100 M€ visés initialement. L’attention médiatique a été forte, autant que la passe d’armes entre le clan du Suédois et la direction du club portugais, et la pression dans sa nouvelle équipe est encore plus grande.

La suite après cette publicité

Ses premiers mois ne donnent pas vraiment satisfaction pour le moment. Son bilan de six buts toutes compétitions confondues en 18 rencontres n’est pas mauvais, mais tout le monde en attend plus, surtout après qu’il a inscrit 97 réalisations en 102 matchs sur deux saisons avec les Leões. À sa décharge, il a également connu un pépin musculaire en novembre, l’obligeant à rater quatre rencontres. « Il y a beaucoup d’enthousiasme, car nous avons fait venir un buteur confirmé qui possédait probablement les meilleures statistiques d’Europe », reconnaît Mikel Arteta en conférence de presse.

La suite après cette publicité

Arteta réclame du temps mais…

L’Espagnol souhaite donner du temps à son attaquant, mais avoue aussi que ses premiers mois sont loin d’être parfaits. « C’est un joueur qui arrive dans un championnat différent, le plus exigeant du monde, et que se passera-t-il s’il ne marque pas pendant cinq ou six matchs ? C’était ma seule question : “Comment vas-tu réagir si tu ne marques pas pendant cinq ou six matchs ? Pourras-tu le supporter ? Et que va-t-il se passer lors des 100 prochains matchs ?” », rejoue-t-il lors des discussions qu’il a eues avec le joueur lors de sa signature.

« Laissez-le tranquille, laissez-le faire ce qu’il fait de mieux, soutenez-le et je suis sûr que les choses se dérouleront comme prévu », demande le coach à la presse, trop exigeante selon lui, alors que le dernier but de Gyökeres remonte tout de même au 1er novembre contre Burnley, avant sa blessure. « Comme vous l’avez dit, c’est une ligue différente, avec d’autres exigences. Il n’avait pas fait de pré-saison, et maintenant, il commence à retrouver du rythme », poursuit Arteta. Il y a quelques semaines, il avait reconnu un déficit athlétique de l’attaquant.

La suite après cette publicité

« Il doit commencer à convertir les occasions qu’il se procure »

Les médias anglais évoquaient même une demande de la part du staff technique de perdre un peu de poids. « Je pense qu’il est dans une très bonne dynamique. Physiquement, il est bien, et à présent, il doit commencer à convertir les occasions qu’il se procure, insiste le coach des Gunners. Il en a besoin pour lui-même, pour sa confiance, et nous allons aussi juger ses performances en fonction de cela. C’est logique, mais il le désire tellement. » Ce coup de pression médiatique intervient au moment où Gabriel Jesus a effectué son retour à la compétition après des mois d’absence. La concurrence, c’est aussi à l’exigence du très haut niveau.