Premier League

Arsenal : la date de retour de Viktor Gyökeres est connue

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
gyokeres @Maxppp

Cette saison, Arsenal n’est pas épargné par les blessures. Malgré une première place en Premier League et de bons résultats sur la scène européenne, les Gunners ont souvent l’infirmerie remplie. C’est encore le cas ce mardi pour la rencontre face au Slavia Prague en Ligue des Champions (18h45). Une rencontre qui se fera sans Viktor Gyökeres, sorti sur blessure ce week-end contre Crystal Palace.

Mais voilà, le goleador suédois ne devrait pas être absent très longtemps selon The Athletic. En effet, selon le média anglais, Arsenal espère pouvoir compter sur le retour de Viktor Gyokeres et Gabriel Martinelli pour affronter Tottenham Hotspur après la trêve internationale de novembre. Optimiste, la source d’outre-Manche affirme que Noni Madueke, Kai Havertz et Martin Odegaard, absents de longue date, pourraient être de retour pour le derby de l’ouest londonien le 23 novembre prochain.

Pub. le - MAJ le
