La Premier League menacée de procès par trois grandes agences de joueurs

Trois des principales agences de joueurs anglais, CAA Base, CAA Stellar et Key Sports Management, ont menacé la Premier League de poursuites judiciaires si elle mettait en place un nouveau plafond salarial, appelé « anchoring », rapporte The Times. Selon elles, ce mécanisme limiterait artificiellement les dépenses des clubs sur les salaires, les transferts et les agents, et constituerait une violation de la loi sur la concurrence. Les agences dénoncent aussi le fait que l’Association des agents de football n’ait jamais été consultée sur ce projet.

Ce plafond s’ajouterait au ratio des coûts d’effectif prévu par la ligue et limiterait les dépenses à 5 fois le montant reçu par le club dernier du classement en primes et revenus TV. Cette mesure, selon les agences, pourrait nuire à la compétitivité des clubs anglais face aux grands clubs européens et constituer un abus de position dominante. Face à ces inquiétudes, la Professional Footballers’ Association (PFA), le plus ancien syndicat de joueurs, prévoit de rencontrer les capitaines des 20 clubs pour évaluer l’impact potentiel de ces règles. « L’objectif de la Ligue est de maintenir la valeur de la Premier League, l’équilibre compétitif et de s’assurer que les clubs fonctionnent de manière financièrement durable. Nous engageons un dialogue avec nos clubs, qui continueront à évaluer les propositions et auront l’opportunité de voter plus tard ce mois-ci », avait expliqué la Premier League récemment. Les agences ont cependant insisté pour obtenir le retrait complet des propositions, menaçant de lancer leur propre action en justice si elles étaient adoptées.