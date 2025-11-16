Menu Rechercher
Commenter
Premier League

Arsenal : gros coup dur pour Gabriel

Par Allan Brevi
1 min.
Arsenal célèbre son but face à Newcastle @Maxppp
Regarder en direct sur CANAL+
Arsenal Tottenham Voir sur CANAL+

Arsenal retient son souffle… Après Calafiori, c’est Gabriel Magalhães qui est sérieusement incertain pour le derby contre Tottenham, dimanche prochain. Le défenseur brésilien a été contraint de quitter ses coéquipiers en pleine première période lors de la victoire du Brésil contre le Sénégal (2-0), touché à la cuisse droite. Visiblement gêné, escorté par le staff médical, il n’a pas pu poursuivre et les examens réalisés après la rencontre ont révélé « une lésion musculaire à la cuisse droite ». Le joueur a été immédiatement renvoyé à Londres pour entamer ses soins.

La suite après cette publicité

« Je ne sais pas ce qu’il s’est passé, il avait un problème à la cuisse. Les médecins vont vérifier demain. Je suis vraiment déçu pour lui, j’espère qu’il récupérera vite », a expliqué Carlo Ancelotti. Cette blessure arrive au pire moment pour Mikel Arteta, alors qu’Arsenal s’apprête à entrer dans une séquence cruciale : Tottenham, puis le Bayern Munich et Chelsea après la trêve.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Brésil
Arsenal
Gabriel Magalhães
Mikel Arteta

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Brésil Flag Brésil
Arsenal Logo Arsenal FC
Gabriel Magalhães Gabriel Magalhães
Mikel Arteta Mikel Arteta
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier