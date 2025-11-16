Arsenal : gros coup dur pour Gabriel

Arsenal retient son souffle… Après Calafiori, c’est Gabriel Magalhães qui est sérieusement incertain pour le derby contre Tottenham, dimanche prochain. Le défenseur brésilien a été contraint de quitter ses coéquipiers en pleine première période lors de la victoire du Brésil contre le Sénégal (2-0), touché à la cuisse droite. Visiblement gêné, escorté par le staff médical, il n’a pas pu poursuivre et les examens réalisés après la rencontre ont révélé « une lésion musculaire à la cuisse droite ». Le joueur a été immédiatement renvoyé à Londres pour entamer ses soins.

« Je ne sais pas ce qu’il s’est passé, il avait un problème à la cuisse. Les médecins vont vérifier demain. Je suis vraiment déçu pour lui, j’espère qu’il récupérera vite », a expliqué Carlo Ancelotti. Cette blessure arrive au pire moment pour Mikel Arteta, alors qu’Arsenal s’apprête à entrer dans une séquence cruciale : Tottenham, puis le Bayern Munich et Chelsea après la trêve.