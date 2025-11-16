OM : les révélations de Kyril Louis-Dreyfus sur la vente du club

De retour en Premier League cette saison, Sunderland réalise un début de saison impressionnant et occupe actuellement une extraordinaire quatrième place au classement, sept points derrière le leader Arsenal. Détenu par Kyril Louis-Dreyfus, fils de l’ancien propriétaire de l’OM Robert Louis-Dreyfus, le club anglais a connu de nombreux changements ces dernières années et une ascension fulgurante. Interrogé sur son choix de racheter Sunderland, après la vente du club phocéen par sa mère Margarita Louis-Dreyfus en 2016, le fils Kyril a livré les raisons de son investissement.

« Peut-être que c’est mon expérience d’avoir fait partie d’une famille propriétaire d’un club en France. On voyait même en 2016 que les problèmes structurels avec les droits télé, etc., allaient venir. Je rêvais d’aller en Angleterre, je le voyais toujours comme le meilleur championnat du monde. Un jour, de nulle part, l’opportunité est venue pendant le Covid, je n’ai pas réfléchi longtemps et je me suis mis dedans », a-t-il raconté, avant d’ajouter : « Comme il y avait le Covid, il n’y avait pas une possibilité de visiter le club. Si j’avais assisté à un match de League One, je n’aurais probablement pas acheté à la fin car c’était quand même un choc d’aller de l’Olympique de Marseille, qui jouait les plus grands matchs de Ligue 1, et de se retrouver dans un stade de 1 000 personnes avec un terrain pas en très bon état. » Finalement, le pari est plus que gagnant pour Kyril Louis-Dreyfus et les Black Cats.