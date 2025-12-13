Arsenal : Gabriel pète un plomb et interrompt un match amical

Blessé et éloigné des terrains, Gabriel Magalhães a fait parler de lui cette semaine lors d’un épisode insolite à Londres. Selon The Sun, le défenseur central d’Arsenal a été impliqué dans une altercation mardi soir lors d’un match amical de foot à six à Peckham, dans le sud de la capitale anglaise, auquel il ne participait même pas. Invité à assister à cette rencontre organisée entre supporters du club brésilien Botafogo, l’international auriverde est intervenu après un tacle très appuyé ayant laissé un joueur au sol, mettant fin prématurément à la partie.

La suite après cette publicité

Selon une vidéo obtenue par le média anglais, Gabriel, vêtu d’une casquette noire et d’un sweat à capuche, a traversé le terrain en courant pour s’en prendre verbalement à l’auteur du tacle, en portugais. « C’était vraiment inattendu. Il ne semblait pas blessé quand il a sprinté à travers le terrain pour s’en mêler. Je ne sais pas s’il connaissait les joueurs personnellement, mais il a complètement perdu son sang-froid. », a raconté un témoin. Personne ne savait vraiment quoi dire, c’était très intense. Ça montre à quel point il est passionné par le football, au point de devenir aussi compétitif pour un simple match amateur. Il a élevé la voix, sans en venir aux mains, puis tout s’est calmé. » Les joueurs ont finalement décidé d’arrêter la rencontre et de rentrer chez eux.