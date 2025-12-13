Liverpool : la sortie amusée de Mohamed Salah devant les médias

Après une semaine explosive, Mohamed Salah a retrouvé le sourire. L’attaquant égyptien avait été au cœur de l’actualité après ses critiques contre Arne Slot, qui lui ont valu une exclusion du groupe pour la rencontre de Ligue des Champions contre l’Inter Milan. Sur le banc contre Brighton (2-0) après avoir été réintégré ce dimanche, Salah a été décisif.

Ovationné pour son entrée après la pause, l’attaquant de 33 ans s’est plutôt illustré. En seconde période, il a permis, sur corner, à Hugo Ekitike de doubler la mise. Après la rencontre, Mohamed Salah n’a pas souhaité s’arrêter devant la presse… comme il l’avait fait la semaine dernière : «deux semaines d’affilée ? Non, non…», a-t-il plaisanté face aux journalistes.