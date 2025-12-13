Liverpool : Salah entre en jeu sous une ovation d’Anfield face à Brighton

De retour dans le groupe de Liverpool après avoir été écarté en Ligue des Champions contre l’Inter Milan mardi, Mohamed Salah a fait son entrée en jeu ce samedi face à Brighton, lors de la 16e journée de Premier League. Entré dès la 26e minute après la sortie sur blessure de Joe Gomez, l’attaquant égyptien de 33 ans a remplacé le défenseur, c’est Dominik Szoboszlai qui s’est repositionné au poste de latéral droit. À son apparition sur la pelouse, Anfield a réservé une ovation appuyée à sa légende, entonnant un chant à sa gloire.

Pour rappel, Salah avait déclaré : « je suis très très déçu. J’ai tellement fait pour ce club au fil des années, et surtout la saison dernière. Maintenant, je suis assis sur le banc et je ne sais pas pourquoi. On dirait que le club m’a jeté sous le bus. C’est ce que je ressens. Il est très clair pour moi que quelqu’un voulait que je porte toute la responsabilité ». L’histoire semble enfin close.