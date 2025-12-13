Liverpool : Mohamed Salah sur le banc contre Brighton

Ce samedi, Liverpool défie Brighton en championnat (16h). Une rencontre importante pour les Reds qui souhaitent renouer avec le succès en championnat après deux matches nuls de rang. Face aux Seagulls, les hommes d’Arne Slot pourront compter sur le retour de Mohamed Salah. Après des propos incendiaires, l’attaquant égyptien a été écarté pour la rencontre face à l’Inter Milan en milieu de semaine.

Finalement réintégré dans le groupe ce week-end, il pourra disputer la rencontre face à Brighton. Dans un premier temps, l’attaquant de 33 ans sera sur le banc pour la rencontre face à l’équipe du sud de l’Angleterre. L’occasion pour lui de rentrer en jeu et de montrer à tout le monde que Liverpool ne peut pas se passer de lui.