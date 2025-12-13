Liverpool : Hugo Ekitike voulait s’offrir un triplé contre Brighton

Liverpool respire grâce à Hugo Ekitike (23 ans). Préféré à Isak devant, l’international français a ouvert le score au bout de quelques secondes avec une reprise de volée puissante, avant de doubler la mise en reprenant un corner pour assurer la victoire contre Brighton (2-0) et remonter à la sixième place de Premier League. Mais malgré ce doublé, l’ex-Parisien assure qu’il aurait pu mieux faire et même s’offrir un triplé contre les Seagulls ce samedi.

«Je ne dirais pas que c’était parfait, car je sais que j’aurais pu marquer beaucoup plus aujourd’hui. Le plus important était de gagner devant nos supporters. C’était une bonne journée. Je visais le triplé, mais ce sera pour une autre fois. C’était bien, deux buts. Nous essayons de rester soudés et de travailler ensemble. Aujourd’hui, ce n’était pas facile. Nous devions rester compacts et soudés. Je pense que nous le méritions. Nous avons fait une excellente semaine, continuons comme ça. Quand on joue pour Liverpool, il faut juste gagner les matchs. Nous sommes Liverpool, nous devons gagner», a-t-il assuré, au micro de la BBC.