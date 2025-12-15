Menu Rechercher
Gabon : Pierre-Emerick Aubameyang forfait pour le début de la CAN 2025

Pierre-Emerick Aubameyang avec l'Olympique de Marseille @Maxppp
Cameroun Gabon

Qualifié pour la Coupe d’Afrique des Nations qui va bientôt débuter, le Gabon aura fort à faire dans le groupe F avec le Cameroun, la Côte d’Ivoire et le Mozambique. Mais malheureusement pour les Panthères, Pierre-Emerick Aubameyang sera forfait pour le premier match de poule face aux Lions Indomptables. C’est la Fédération gabonaise qui l’a elle-même annoncé ce lundi.

« Le staff médical de l’Olympique de Marseille a souhaité faire la prise en charge médicale en cité phocéenne après concertation avec le staff médical de l’équipe nationale. Le joueur est indisponible pour le match du 24 décembre contre le Cameroun. En fonction de l’évolution clinique et en imagerie, une participation au match du 28 décembre contre le Mozambique est envisageable », peut-on lire sur le communiqué relayé par Afrik-foot.

Pub. le - MAJ le
