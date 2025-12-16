L’attaque frontale du Real Madrid sur le FC Barcelone, le coup de poker hallucinant d’Hansi Flick

Le Real Madrid n’oublie pas l’affaire Negreira

Florentino Pérez «appelle à la justice», placarde le journal AS ce mardi matin. Florentino Pérez est monté au créneau lors du cocktail de Noël du Real Madrid en réclamant une nouvelle fois « justice » dans l’affaire Negreira, qu’il qualifie de plus grand scandale de l’histoire du football espagnol. Le président madrilène dénonce la passivité de la Fédération et de LaLiga face à des paiements de plus de 8 millions d’euros pour des rapports d’arbitrage. Il estime que cette affaire, qui concerne le FC Barcelone, continue de fausser la compétition et d’entacher l’image du football espagnol. Pérez pointe aussi des décisions arbitrales récentes jugées incompréhensibles, notamment sur Vinicius et Rodrygo, avec une ironie appuyée. Le Real Madrid prépare désormais un dossier complet destiné à la FIFA pour faire valoir sa position.

La suite après cette publicité

Nouveau rôle pour Fermin Lopez

Le Barça débute la défense de son titre de la Copa del Rey ce mercredi à Guadalajara contre le Deportivo, dans un match historique pour le club local. Les supporters se pressent déjà aux guichets, impatients de voir le champion en action dans le stade Pedro Escartín. Hansi Flick devrait procéder à des rotations pour donner du temps de jeu aux joueurs moins habituels, tout en insistant sur l’attitude de son groupe. Joan García sera mis au repos, tandis que d’autres jeunes ou membres du groupe pro comme De Jong, Bernal ou Fermín pourraient débuter. D’ailleurs, Flick veut tenter un coup de poker tactique. L’Allemand envisage de titulariser Fermín en pointe, une première qui suscite la curiosité. Avec Lewandowski touché et Rashford plutôt aligné sur l’aile gauche, le jeune joueur pourrait endosser le rôle de 9, poste qu’il connaît peu, mais pour lequel il possède instinct et finition. Capable de lire les espaces et de frapper des deux pieds, Fermín pourrait créer de nouvelles options offensives. L’Allemand décidera ce matin. Quelle que soit sa position, il restera proche du but, sa principale force.

Flou total pour N’Golo Kanté

N’Golo Kanté est en fin de contrat avec Al-Ittihad en juin 2026, mais reste une pièce maîtresse du club saoudien, où il a été quasiment titulaire à chaque match depuis son arrivée. Le club souhaite prolonger son contrat d’un an avec une option supplémentaire, mais l’offre n’a pas encore été formalisée, les détails financiers devant passer par la validation du PIF. Kanté, fidèle et discret, n’a pas donné de signe clair sur son avenir, mais serait prêt à écouter d’éventuelles propositions. Plusieurs clubs saoudiens et européens ont déjà tenté leur chance, sans succès jusqu’ici. Le Paris FC a par exemple tenté de l’attirer, en vain. La situation reste floue et son marché hivernal pourrait s’animer si une offre convaincante se présente.