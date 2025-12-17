Menu Rechercher
The Best : l’étonnante absence de Kylian Mbappé

Hier soir, Ousmane Dembélé et le PSG ont fait une razzia lors des trophées The Best. Le Ballon d’Or 2025 a terminé devant Lamine Yamal ou encore Kylian Mbappé. Concernant ce dernier, un détail a surpris tout le monde.

En effet, le capitaine de l’équipe de France n’a pas voté, comme lors de l’édition précédente. Il n’a pas participé au scrutin comme on peut le voir sur le document publié par la FIFA concernant les votes des joueurs et des sélectionneurs. Une disparition qui pose question…

