Coupe intercontinentale
PSG - Flamengo : les 4 arrêts totalement dingues de Safonov sur penalty
Cette victoire est la sienne. Après avoir joué un rôle assez quelconque dans les cinq conquêtes du PSG en 2025, Matvey Safonov fut le grand héros de ce sixième et dernier sacre parisien. Le portier russe avait pourtant vécu 120 premières minutes assez tranquilles, jusqu’à cette séance de tirs au but folle.
🔥 Revivez la séance de TAB de PSG - Flamengo !
🤯 Safonov a été incroyable avec QUATRE tirs au but détournés !
Battu sur la première tentative de de la Cruz, il s’imposait ensuite sur les quatre suivantes face à Saul Niguez, Pedro, Leo Pereira et Luiz Araujo. Une performance majuscule, qui lui a logiquement valu le titre d’homme du match sur notre site (7/10). Elle pourrait également compter pour la suite de la saison dans l’esprit de Luis Enrique.
