Coupe intercontinentale

Coupe Intercontinentale : la réaction de Nasser Al-Khelaïfi après le sacre du PSG

Par Valentin Feuillette
1 min.
Le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi @Maxppp
PSG 1-1 Flamengo

En zone mixte après la finale de la Coupe Intercontinentale remportée face à Flamengo, Nasser Al-Khelaïfi a affiché sa fierté et son bonheur. « On a commencé l’année avec un trophée ici (le Trophée des Champions, ndlr), on finit l’année avec un trophée aussi ici. C’est magnifique », a-t-il déclaré, soulignant la continuité du succès du PSG sur la scène internationale.

Le président parisien a également salué l’ensemble du club et les supporters. « Six titres, c’est une histoire pour le club, pour la France, pour nos supporters, pour Paris. On a une équipe de guerriers, un coach magnifique. Un conseiller sportif, le staff, les meilleurs supporters… On est vraiment très contents. Aujourd’hui, on est vraiment fiers. Gagner ici au Qatar, c’est quelque chose de spécial », a-t-il ajouté, mettant en avant l’importance collective de ce succès.

Pub. le - MAJ le
