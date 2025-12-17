Michel Platini n’exclut pas un retour dans le football

Michel Platini n’exclut pas un retour dans l’univers du football, même s’il reste prudent sur ses intentions concrètes. Lors de l’annonce d’un documentaire consacré à sa carrière sur Canal+, l’ancien capitaine des Bleus et président de l’UEFA a confié : « est-ce que je reviendrai un jour dans l’univers du football ? Peut-être, dans celui des clubs et des institutions, non. Mon rêve est de donner plus de pouvoir aux footballeurs ». Pour Platini, il existe un trop gros décalage entre ceux qui dirigent et ceux qui jouent, avec selon lui « trop de politique et d’opportunisme », un constat qui explique sa prudence quant à un retour officiel dans les clubs ou les instances.

Par ailleurs, l’ancien numéro 10 emblématique de l’AS Nancy-Lorraine, de l’AS Saint-Étienne et de la Juventus Turin, auteur de 353 buts en carrière, voit dans ce documentaire un moyen de partager sa passion pour le football avec le public : « je souhaite qu’à travers ce film, je fasse aimer ma passion à tous ces gens qui n’ont peut-être pas connu ce football de l’époque ». En clair, la légende française ne ferme pas la porte au football…