Trois grosses polémiques éclatent après les trophées The Best-FIFA 2025

En cette fin d’année 2025, l’heure est aux récompenses. Après le Ballon d’Or attribué à Ousmane Dembélé le 22 septembre dernier et le trophée du Joueur africain de l’année décerné en novembre à Achraf Hakimi lors des CAF Awards, c’était au tour de la FIFA de distribuer des trophées hier soir. Sans surprise, le Paris Saint-Germain a de nouveau été mis à l’honneur lors du gala The Best-FIFA Awards. Luis Enrique a notamment été élu entraîneur de l’année. Ousmane Dembélé, lui, a remporté le titre de joueur masculin de l’année 2025.

La suite après cette publicité

Le cas Raphinha indigne

Des choix qui n’ont pas été contestés. En revanche, d’autres décisions ont fait beaucoup parler. Cela a commencé avec l’absence de Raphinha du onze de l’année. Très bon avec le FC Barcelone, le Brésilien n’a pas été inclus dans l’équipe type de la saison. Ce qui a fait exploser de colère son épouse Natalia Rodrigues Belloli. Sur les réseaux sociaux, cette dernière a écrit : « ils ne se cachent même plus (…) 62 G/A… mais il ne méritait pas d’être inclus dans le onze (…) Injustice ! (…) Raphinha est un joueur de basket ? » Au Brésil, c’est également l’incompréhension.

La suite après cette publicité

Lance! indique : «après l’annonce, les supporters ont remis en question la décision de la FIFA. Les noms de Jude Bellingham (Real Madrid) et Cole Palmer (Chelsea) ont suscité le plus d’indignation.» Puis le média brésilien a partagé des réactions de fans dont celle-ci : «c’est une insulte que Raphinha ne soit pas dans le onze type après sa saison fantastique. Que font ces deux Anglais dedans ?» Ce n’est pas la seule polémique née après la cérémonie. En effet, certains votes, jugés curieux, ont suscité de nombreuses réactions notamment du côté de l’Espagne.

Lamine Yamal et Mbappé trahis

Du côté de Barcelone, on ne comprend pas les votes de Lionel Messi, qui a voté pour Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé et Lamine Yamal dans cet ordre. Sur le plateau d’El Chiringuito, Jordi Jota, spécialiste du Barça, a lâché : «c’est un coup de poignard dans le dos de Lamine Yamal.» D’autres journalistes, présents lors de l’émission, ont également avoué ne pas comprendre le choix de l’Argentin. Ils n’ont pas non plus compris pourquoi le sélectionneur de l’Espagne, Luis de la Fuente, a placé Pedri devant Lamine Yamal. Ce qui a fait perdre des points au crack de 18 ans, qui a obtenu 11 points de moins que Dembouz au classement final.

La suite après cette publicité

Du côté du Real Madrid, le fait que Luka Modric ne vote pas pour Kylian Mbappé n’a pas été compris par les journalistes de l’émission. Le Croate a accordé ses points à Vitinha, Dembélé et enfin Lamine Yamal. Mundo Deportivo a aussi été étonné par ses décisions. «Les choix de Luka Modric sont surprenants : il n’a pas sélectionné l’attaquant français du Real Madrid et a placé Lamine Yamal en troisième position.» Comme très souvent, les votes lors des trophées décernés par la FIFA font régulièrement jaser. Cette fois-ci, trois polémiques ont fait beaucoup parler.