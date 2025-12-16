Menu Rechercher
Edouard Mendy prolonge jusqu’en 2028 avec Al-Ahli

Par Maxime Barbaud
1 min.
Édouard Mendy sous les couleurs du Sénégal @Maxppp

Déjà deux ans et demi qu’Édouard Mendy garde les buts d’Al-Ahli en Arabie Saoudite et ça ne va pas s’arrêter là. Le gardien de 33 ans, qui s’apprête à disputer la Coupe d’Afrique des Nations, vient de prolonger son contrat jusqu’en 2028.

Vainqueur de la Ligue des Champions asiatique cette année, l’ancien joueur du Stade Rennais est devenu le premier portier de l’histoire à remporter un titre continental sur trois continents différents après la CAN avec le Sénégal et la C1 avec Chelsea. Il partage cet exploit avec Riyad Marhez.

