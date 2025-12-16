CdM 2026 : le Nigéria saisit la FIFA contre la RD Congo

Le Nigéria est visiblement prêt à tout pour disputer la Coupe du Monde 2026. Par l’intermédiaire de sa Fédération (NFF), le Nigeria a officiellement saisi la FIFA à la suite de la finale perdue des barrages dans la zone Afrique, face à la République démocratique du Congo (1-1, 4-3 t.a.b.), le 16 novembre dernier. En cause : l’utilisation présumée de joueurs non qualifiés par la RDC, un point que les dirigeants nigérians estiment contraire aux règlements en vigueur et suffisamment grave pour justifier une pétition formelle auprès de l’instance mondiale du football.

« La FIFA a été induite en erreur en validant l’éligibilité de ces joueurs, car il ne relève pas de la responsabilité de la FIFA d’interpréter ou de faire respecter les lois nationales sur la citoyenneté. La loi de la République démocratique du Congo n’autorise pas la double nationalité, alors que certains des joueurs concernés détiendraient une double citoyenneté. Il n’appartient pas à la FIFA de connaître les lois internes de chaque pays ; c’est pourquoi nous avons officiellement attiré l’attention de la FIFA sur cette question et nous attendons désormais son verdict », a indiqué le Dr Sanusi Mohammed, le secrétaire général de la Fédération nigériane.