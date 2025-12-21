Menu Rechercher
CdM : le message fort de Neymar aux supporters brésiliens et à Carlo Ancelotti

Par André Martins
1 min.
Neymar avec Santos @Maxppp

Malgré des blessures à répétition ces dernières années et un genou fragile, Neymar reste convaincu d’avoir un rôle clé à jouer lors de la prochaine Coupe du monde avec le Brésil. À bientôt 34 ans, le capitaine de la Seleção refuse de renoncer à ce rêve, lui qui n’a plus porté le maillot national depuis le 18 octobre 2023. Samedi, il a à nouveau confirmé sa motivation avec une promesse très ambitieuse.

Instant Foot ⚽️
"NOUS ALLONS FAIRE TOUT CE QUI EST POSSIBLE ET IMPOSSIBLE POUR RAMENER LA COUPE DU MONDE !

Allo Ancelotti : aide-nous !"

Neymar prévient : il sera en MISSION cet été ! 🇧🇷🏆
« Nous allons faire tout notre possible, voire l’impossible, pour ramener cette Coupe du monde au Brésil. En juillet, vous pourrez me demander des comptes », a-t-il affirmé lors d’un événement à São Paulo avec le chanteur Thiaguinho. Il a ensuite lancé un message à son sélectionneur entre deux rires : « Allez, Ancelotti, aidez-nous, d’accord? », avant de promettre : « Si on va en finale, je promets de marquer ». Joueur de Santos, Neymar a grandement aidé son club à assurer le maintien dans le dernier sprint du championnat. Il est le meilleur buteur de l’histoire du Brésil avec 79 réalisations.

