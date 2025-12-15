Menu Rechercher
La Real Sociedad fonce sur Raul

Par Aurélien Macedo
1 min.
Raul @Maxppp

Ancien coach de la Castilla et libre de tout contrat depuis cet été, Raul Gonzalez attend désormais son premier défi à la tête d’une équipe première. S’il reste attentif à la situation au Real Madrid, la légende de la Casa Blanca est particulièrement suivi par une autre formation espagnole. Alors que Sergio Francisco a été limogé et que Ion Ansotegi assure l’intérim, la Real Sociedad se cherche un nouveau numéro un.

Thiago Motta a été évoqué parmi les candidats mais selon As, Raul Gonzalez est aussi considéré comme une option intéressante. Pellegrino Matarazzo (ex Hoffenheim) et Xavier García Pimienta (ex Séville FC), sont également ciblés.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
