Liga : l’Espanyol s’impose contre Getafe et intègre le top 5

À l’occasion de la 16e journée de Liga, Getafe recevait l’Espanyol Barcelone dans une rencontre fermée et très hachée. La première période a été marquée par de nombreuses fautes, dont quatre cartons jaunes, sans pour autant que les deux équipes ne parviennent à se montrer réellement dangereuses. Logiquement, le score est resté nul et vierge à la pause.

La suite après cette publicité

Il a fallu attendre la 53e minute pour voir le match se débloquer, lorsque Cabrera a trouvé le chemin des filets et ouvert le score pour l’Espanyol (0-1). Poussés par leur public, les joueurs de Getafe ont tenté de revenir dans la partie jusqu’au coup de sifflet final, sans succès. Solides défensivement, les Catalans tiennent leur avantage et réalisent une bonne opération en remontant à la 5e place du classement de Liga, tandis que Getafe reste bloqué à une modeste 8e position.