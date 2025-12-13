Menu Rechercher
Liga : l’Espanyol s’impose contre Getafe et intègre le top 5

Par Allan Brevi
1 min.
Les joueurs de l'Espanyol célèbrent un but @Maxppp
Getafe 0-1 Espanyol

À l’occasion de la 16e journée de Liga, Getafe recevait l’Espanyol Barcelone dans une rencontre fermée et très hachée. La première période a été marquée par de nombreuses fautes, dont quatre cartons jaunes, sans pour autant que les deux équipes ne parviennent à se montrer réellement dangereuses. Logiquement, le score est resté nul et vierge à la pause.

Classement général Liga

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Barcelone Barcelone 43 17 +29 14 1 2 49 20
2 Logo Real Madrid Real Madrid 36 16 +17 11 3 2 32 15
3 Logo Villarreal Villarreal 35 15 +18 11 2 2 31 13
4 Logo Atlético Atlético 34 17 +14 10 4 3 30 16
5 Logo Espanyol Espanyol 30 16 +4 9 3 4 20 16
6 Logo Betis Betis 24 15 +6 6 6 3 25 19
7 Logo Bilbao Bilbao 23 16 -5 7 2 7 15 20
8 Logo Getafe Getafe 20 16 -5 6 2 8 13 18
9 Logo Elche Elche 19 16 -1 4 7 5 19 20
10 Logo Celta Vigo Celta Vigo 19 15 -1 4 7 4 18 19
11 Logo Alavés Alavés 18 15 -2 5 3 7 13 15
12 Logo Vallecano Vallecano 17 15 -3 4 5 6 13 16
13 Logo Séville Séville 17 15 -4 5 2 8 20 24
14 Logo Majorque Majorque 17 16 -5 4 5 7 18 23
15 Logo Real Sociedad Real Sociedad 16 16 -4 4 4 8 20 24
16 Logo Osasuna Osasuna 15 16 -6 4 3 9 14 20
17 Logo Valence Valence 15 16 -10 3 6 7 15 25
18 Logo Girona Girona 15 16 -15 3 6 7 15 30
19 Logo Oviedo Oviedo 10 15 -15 2 4 9 7 22
20 Logo Levante Levante 9 15 -12 2 3 10 16 28
Il a fallu attendre la 53e minute pour voir le match se débloquer, lorsque Cabrera a trouvé le chemin des filets et ouvert le score pour l’Espanyol (0-1). Poussés par leur public, les joueurs de Getafe ont tenté de revenir dans la partie jusqu’au coup de sifflet final, sans succès. Solides défensivement, les Catalans tiennent leur avantage et réalisent une bonne opération en remontant à la 5e place du classement de Liga, tandis que Getafe reste bloqué à une modeste 8e position.

Pub. le - MAJ le
