Valère Germain sur le point de prendre sa retraite

Passé par l’OM, Monaco, Montpellier ou encore l’OGC Nice au cours de sa carrière, Valère Germain est sur le point de raccrocher les crampons. Ces dernières années, l’attaquant de 35 ans avait fait le choix de s’expatrier en rejoignant Macarthur en Australie, une aventure qu’il nous avait d’ailleurs partagée, puis Sanfrecce Hiroshima au Japon, en février.

Sur RMC ce dimanche, il a confié que son aventure avec le foot touchait probablement à sa fin, alors que son contrat expire en janvier : « c’était une très belle expérience au Japon, vraiment un très beau championnat avec des stades pleins et un niveau intéressant. Je suis en fin de contrat et je pense que ça sent la fin, ce n’est pas encore sûr à 100 %, mais à 95 % pour différentes raisons. Je suis tranquille avec ce choix. Je laisse 5 % de doute pour passer les fêtes. »