OM : très bonne nouvelle pour Hamed Junior Traoré

Bonne nouvelle du côté de l’OM concernant Hamed Junior Traoré. Éloigné des terrains depuis son arrivée sur la Canebière à la fin de l’été dernier, l’international ivoirien entrevoit enfin la fin d’un long tunnel. Recruté en provenance de Bournemouth et apparu pour la première fois sous le maillot marseillais face à Lyon, pour une prestation encourageante de 86 minutes, le milieu offensif n’a ensuite jamais réussi à enchaîner. En proie à une blessure à la cuisse droite, ponctuée de plusieurs rechutes, Traoré a multiplié les passages à l’infirmerie de La Commanderie, malgré des retours régulièrement annoncés à l’automne. Début novembre, alors qu’il pensait pouvoir réintégrer le groupe, le natif d’Abidjan a de nouveau rechuté, prolongeant une indisponibilité devenue un véritable casse-tête pour le staff olympien.

Mais d’après La Provence, le bout du tunnel serait toutefois proche. À l’approche de la trêve hivernale, consécutive au dernier rendez-vous de Coupe de France face à Bourg-en-Bresse Péronnas, Hamed Junior Traoré serait en mesure de reprendre l’entraînement collectif dès cette semaine, une étape qu’il n’a plus franchie depuis plus de trois mois. Si cette reprise se déroule sans accroc, l’Ivoirien espère retrouver un rythme compétitif en vue du Trophée des champions, programmé le 8 janvier prochain au Koweït face au Paris Saint-Germain. Un retour qui serait un renfort précieux pour l’OM, qui se débrouille déjà plutôt bien en C1 et en Ligue 1.