De flop à l’OM à valeur sûre de Sassuolo, l’impressionnante métamorphose d’Ismaël Koné

Ces dernières années, les liens entre l’Olympique de Marseille et l’Italie se sont resserrés. Ce n’est pas un secret, Pablo Longoria a gardé d’excellents contacts de l’autre côté des Alpes où il a notamment exercé le rôle de directeur du recrutement à la Juventus. Idem pour Medhi Benatia, qui a fait une partie de sa carrière à l’Udinese, à l’AS Roma et à la Juventus. Les deux hommes forts de l’OM, avec l’entraîneur italien Roberto De Zerbi, aiment traiter avec des écuries de Serie A. L’été dernier, ils ont ainsi envoyé Jonathan Rowe à Bologne. Adrien Rabiot, qui avait eu un accrochage avec lui, a posé ses valises du côté de l’AC Milan. Ismaël Koné, lui, a été recruté par Sassuolo.

La suite après cette publicité

Koné monte en puissance

Le Canadien, qui a rejoint l’OM à l’été 2024 en provenance de Watford, n’a pas vraiment eu beaucoup de temps de jeu à se mettre sous la dent. Blessé, il a ensuite participé à 9 rencontres toutes compétitions confondues sous le maillot olympien. Il n’a pas été décisif, lui qui a été souvent remplaçant sans pour autant entrer en jeu (7 fois). Pour retrouver de la confiance et du temps de jeu, il a été envoyé en prêt à Rennes lors de la deuxième partie de la saison. En Bretagne, il a joué 13 rencontres. Le temps pour lui de marquer 1 but et de délivrer 2 assists. Une fois la saison terminée, le SRFC n’a pas levé son option d’achat et il est rentré sur Marseille. Mais il a très vite compris qu’il n’y resterait pas. Alors quand Sassuolo est venu frapper à sa porte, il a saisi la poignée et cette opportunité.

La suite après cette publicité

Il a donc fait l’objet d’un prêt payant de 2,5 M€ avec une obligation d’achat (en cas de maintien) à hauteur de 10 M€. De plus, les pensionnaires de l’Orange Vélodrome conservent un pourcentage sur une potentielle revente. Un choix qui pourrait s’avérer judicieux puisque le natif d’Abidjan commence à faire parler de lui dans la botte et ailleurs. Le président Giovanni Carnevali s’était montré enthousiaste concernant ce joli coup sur le mercato. «Parmi les recrutements d’aujourd’hui, et qui, selon moi, pourrait apporter quelque chose de significatif, figure Koné. Pourrait-il valoir 20 à 30 millions d’euros un jour ? Je l’espère, car un club comme le nôtre a certes des actionnaires très forts, comme le groupe Mapei et la famille Squinzi, mais nous privilégions toujours les jeunes joueurs. L’année dernière, nous avions l’une des équipes les plus jeunes du championnat, voire la plus jeune.»

Sassuolo et l’Italie sont conquis

Sur le terrain, Koné a connu des hauts et des bas. Titulaire face à Naples le 23 août, il a passé 67 minutes sur le pré, lui qui a été expulsé. Ce qui ne l’avait pas empêché de faire bonne impression auprès de la presse. Suspendu face à Cremonese le 29 août, il a ensuite enchaîné les rencontres, n’étant sur le banc qu’à une seule reprise sans jouer. Il affiche ainsi un bilan de 14 rencontres jouées toutes compétitions confondues, toutes en tant que titulaire (1136 minutes de jeu au total). En ce qui concerne sa ligne de statistiques, il a déjà marqué 3 buts. Le premier date du 28 septembre face à l’Udinese. Les deux derniers sont plus récents. Il a ainsi été buteur lors du succès 3 à 1 contre la Fiorentina le 6 décembre. Il a remis ça le week-end dernier lors du match nul 2-2 face à l’AC Milan. En pleine montée en puissance, il a été au rendez-vous, hormis contre Côme selon les médias italiens.

La suite après cette publicité

Interrogé le week-end dernier, le joueur était sur un nuage. «Je suis heureux d’avoir marqué l’histoire avec ce but. On aurait pu gagner, mais on jouait contre une équipe très forte. Les montées offensives font partie de mon jeu, je dois continuer à le faire.» Fabio Grosso, son entraîneur, ne s’en plaindra pas. « Il a de grandes qualités. Il doit pouvoir les exprimer régulièrement, car c’est là qu’il doit progresser. Technique, quantité, qualité. Ce sont les caractéristiques des grands joueurs.» La presse est également conquise. Journaliste pour Tuttosport et le Corriere della Sera, Michele Tossani nous confie : «c’est un excellent joueur. Il forme un milieu de terrain solide et équilibré avec Matic. Sassuolo a été habile et aussi un peu chanceux de recruter un joueur que, pour diverses raisons, Marseille a laissé partir. Il a une grande capacité de course, récupère beaucoup de ballons et fait preuve d’une grande intelligence tactique. De plus, il est également efficace dans ses projections offensives.»

Un futur transfert est déjà évoqué

La Gazzetta dello Sport le couvre aussi d’éloges. «Ismaël Koné est une valeur sûre. Une seule faute en 13 matches (de Serie A) pour le milieu de terrain noir et vert, qui compte désormais trois buts en championnat. Après un début de saison difficile en Serie A, Ismaël Koné montre des signes d’amélioration jour après jour. À San Siro, il a brillé en pénétrant dans la surface de réparation après un bel échange avec Pinamonti à l’entrée de la surface, concluant d’une frappe du pied droit. Contre la Fiorentina, il avait effectué une course depuis le milieu de terrain, concluant du même pied. Sur son premier but de la saison, il a également excellé en pénétrant dans la surface et en glissant le ballon au fond des filets. Les montées offensives sont la principale arme du milieu de terrain de Grosso, qui, avec Matic et Thorstvedt à ses côtés, a trouvé un équilibre entre qualité et quantité au milieu de terrain.»

La suite après cette publicité

Inutile de dire que Sassuolo ne devrait pas hésiter à lever son option d’achat. Mais il est possible que le Canadien change de nouveau d’air l’été prochain. TMW annonce que le joueur voit sa valeur augmenter de mois en mois, puisque sa valeur marchande est remontée. Elle est passée de 9 M€ en juin 2025 à 12 M€ au début du mois d’octobre selon le site spécialisé transfermarkt. Mais ce chiffre a dû gonfler depuis. TMW ajoute que Sassuolo ne compte pas le vendre cet hiver. Mais un départ durant l’été 2026 est fortement envisagé pour un montant compris entre 25 et 30 M€. Il faut garder à l’esprit que l’OM touchera un pourcentage sur une revente. Autant dire qu’un transfert d’Ismaël Koné, dont le nom a été lié de près de loin à l’Inter et à l’AS Roma, serait une excellente nouvelle pour les finances olympiennes.