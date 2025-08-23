OM : Ismaël Koné excite déjà tout le monde à Sassuolo !

Arrivé cet été à Sassuolo en provenance de l’Olympique de Marseille, Ismaël Koné découvre la Serie A avec ambition. Prêté la saison dernière au Stade Rennais, où il a pu engranger de l’expérience, le milieu canadien a été cédé par l’OM sous la forme d’un prêt assorti d’une option d’achat obligatoire sous certaines conditions. Son arrivée en Émilie-Romagne n’est pas passée inaperçue : accueilli comme une véritable rockstar par les tifosi neroverdi, Koné a rapidement séduit par son énergie et son abattage au milieu de terrain. Sa préparation estivale s’est conclue par une performance remarquée en Coppa Italia face à Catanzaro, laissant entrevoir un rôle majeur dans la saison à venir. À seulement 23 ans, Koné aborde cette nouvelle étape de sa carrière avec la ferme intention de franchir un cap. Sassuolo, reconnu depuis des années pour son savoir-faire dans la formation et l’épanouissement des jeunes talents avant de les propulser vers les plus grands clubs européens, représente un environnement idéal pour sa progression. Dans ce contexte, le milieu canadien espère s’imposer comme une pièce maîtresse du collectif neroverde et confirmer tout le potentiel qui avait déjà séduit l’OM et Rennes.

La suite après cette publicité

«Parmi les recrutements d’aujourd’hui, et qui, selon moi, pourrait apporter quelque chose de significatif, figure Koné. Pourrait-il valoir 20 à 30 millions d’euros un jour ? Je l’espère, car un club comme le nôtre a certes des actionnaires très forts, comme le groupe Mapei et la famille Squinzi, mais nous privilégions toujours les jeunes joueurs. L’année dernière, nous avions l’une des équipes les plus jeunes du championnat, voire la plus jeune», s’est déjà réjoui le président Giovanni Carnevali. Quant à son entraîneur Fabio Grosso, il n’a pas mâché ses mots sur l’importance rapide que Koné a pris dans son milieu de terrain : «Mes impressions confirment ce que je disais plus tôt (il est important, ndlr). Nous avons fait de très bonnes choses, car nous nous sommes créé de nombreuses occasions de but. Cependant, nous avons aussi laissé nos adversaires un peu trop facilement en difficulté à certains moments du match. Nous devons donc absolument améliorer notre présence et notre régularité tout au long du match. Nous devons reconnaître que ce sont ces moments-là où il faut savoir se battre et le faire mieux que nous l’avons fait dans les moments où nous avons eu du mal aujourd’hui. Mais nous avons créé beaucoup de choses»

La suite après cette publicité

Une première grosse impression

L’arrivée de Koné a suscité une véritable vague d’enthousiasme en Italie. Son transfert a même été perçu comme un petit coup de théâtre, tant son nom n’avait pas circulé avant que les négociations ne soient déjà bien avancées. «Son arrivée a été accueillie avec beaucoup d’enthousiasme. Cela a été un coup de théâtre quelque peu inattendu, car son nom n’est apparu qu’à la dernière minute, alors que les négociations étaient déjà bien avancées. Les attentes sont grandes, car c’est un joueur important pour un club comme Sassuolo, mais en même temps, il y a aussi des doutes, car cela n’a pas fonctionné avec Roberto De Zerbi. Il n’y a aucun doute sur ses qualités tactiques, techniques et physiques, mais plutôt sur sa résistance mentale. Cependant, Sassuolo pourrait être l’environnement idéal pour lui, car il est complètement différent de Marseille. Sous le maillot noir et vert, avec un entraîneur comme Fabio Grosso, il pourrait trouver beaucoup d’espace et progresser, en disputant une année très importante en Serie A», nous explique Antonio Parrotto, rédacteur en chef pour Sassuolo News. Derrière l’attente suscitée par son profil, subsistent donc aussi quelques interrogations, notamment liées à son vécu en France et à sa capacité à encaisser la pression d’un championnat aussi exigeant que la Serie A. Les premiers matches, eux, ont déjà donné des signaux encourageants.

Amicaux ou compétition officielle, Koné a rapidement montré qu’il pouvait apporter une intensité et une personnalité nouvelles dans l’entrejeu, des atouts précieux pour une équipe réputée pour sa qualité technique mais parfois critiquée pour son manque de densité physique. «Les premières impressions ont été positives. Je l’ai suivi attentivement lors de ses premières sorties cette saison. Il a joué un quart d’heure lors du match amical contre Empoli et a eu un très bon impact. Il s’est confirmé lors du match amical en France contre le Stade Brestois et a également disputé un excellent match lors de son premier match officiel en Coupe d’Italie contre Catanzaro. Il est évidemment encore trop tôt pour porter un jugement définitif, car nous n’en sommes qu’au début, il faudra voir comment il réagira face aux difficultés, mais les premières impressions sont très positives. C’est un joueur qui apporte de la personnalité et de l’intensité, des qualités très utiles à une équipe comme Sassuolo, qui a souvent privilégié la qualité à la quantité», poursuit Antonio Parrotto qui collabore également pour la section Sassuolo de Tutto Mercato Web. À l’aube de sa première saison complète en Serie A, Koné dispose de tous les ingrédients pour s’imposer dans un environnement taillé pour l’éclosion des jeunes talents. S’il confirme ses débuts prometteurs, Sassuolo pourrait bien devenir le tremplin qui propulsera sa carrière vers une nouvelle dimension.