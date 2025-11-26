Blessure de Neymar : la réaction agacée de son père

C’est la grosse information de la nuit au Brésil. À 33 ans, Neymar serait à nouveau blessé. La presse locale a annoncé hier que la star de Santos souffrait d’une lésion du ménisque du genou gauche. Une blessure qui l’éloignerait des terrains jusqu’à la fin de l’année 2025. Interrogé sur cette information, le père du joueur a confirmé que son fils avait passé un examen, mais a refusé de confirmer le diagnostic posé par les médias.

« Nous ne savons rien de sa blessure. Neymar a passé un examen d’imagerie médicale et nous n’avons pas encore les résultats. C’est absurde. Nous n’avons pas encore les résultats de l’examen. Nous sommes restés concentrés, Neymar est encore chez lui, je n’ai pas parlé à mon fils. Je ne connais pas encore les résultats, comment puis-je répondre à une question dont je ne connais pas la réponse ? Vous êtes bien mieux informés que moi. Je sais qu’il a passé un examen, car il ressentait une gêne. L’examen a été réalisé aujourd’hui (hier), je ne connais pas encore les résultats, la presse est informée avant moi et mon fils », a-t-il déclaré dans des propos relayés par TNT Sports.