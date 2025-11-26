Menu Rechercher
Commenter 1
Série A

Blessure de Neymar : la réaction agacée de son père

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Le père de Neymar au Parc des Princes @Maxppp

C’est la grosse information de la nuit au Brésil. À 33 ans, Neymar serait à nouveau blessé. La presse locale a annoncé hier que la star de Santos souffrait d’une lésion du ménisque du genou gauche. Une blessure qui l’éloignerait des terrains jusqu’à la fin de l’année 2025. Interrogé sur cette information, le père du joueur a confirmé que son fils avait passé un examen, mais a refusé de confirmer le diagnostic posé par les médias.

La suite après cette publicité
TNT Sports BR
A LESÃO NÃO FOI CONFIRMADA PARA NEYMAR E SEU PAI! 🤔🏥 O pai do camisa 10 do Santos não confirmou a lesão e ainda afirmou que a imprensa está mais informada que o próprio jogador, já que ainda não receberam o resultado do exame de imagem. #FutebolBrasileiro #BraisleirãoBetano #Entrevista
Voir sur X

« Nous ne savons rien de sa blessure. Neymar a passé un examen d’imagerie médicale et nous n’avons pas encore les résultats. C’est absurde. Nous n’avons pas encore les résultats de l’examen. Nous sommes restés concentrés, Neymar est encore chez lui, je n’ai pas parlé à mon fils. Je ne connais pas encore les résultats, comment puis-je répondre à une question dont je ne connais pas la réponse ? Vous êtes bien mieux informés que moi. Je sais qu’il a passé un examen, car il ressentait une gêne. L’examen a été réalisé aujourd’hui (hier), je ne connais pas encore les résultats, la presse est informée avant moi et mon fils », a-t-il déclaré dans des propos relayés par TNT Sports.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Série A
Santos
Neymar

En savoir plus sur

Série A Série A (Brésil)
Santos Logo Santos
Neymar Neymar
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier