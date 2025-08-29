Menu Rechercher
Hamed Junior Traoré vient renforcer l’OM

L’Olympique de Marseille vient d’annoncer l’arrivée de Hamed Junior Traoré. L’attaquant ivoirien arrive en provenance de Bournemouth.

Par Hanif Ben Berkane
2 min.
Hamed Junior Traoré (Bournemouth) @Maxppp

En quête de bonnes opportunités sur le marché des transferts pour renforcer un effectif qui doit rivaliser en Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille avait activé plusieurs pistes dans le secteur offensif. Notamment au poste d’ailier gauche, considéré comme une priorité par le board marseillais. Dans ce sens, Igor Paixão avait débarqué il y a quelques semaines en provenance de Feyenoord. Le Brésilien partira logiquement dans la peau d’un titulaire à son retour de blessure.

En attendant, le flanc gauche était occupé par Jonathan Rowe. L’international anglais, après une préparation intéressante, avait été titularisé pour les débuts de l’OM en Ligue 1. Mais avec une belle valeur marchande, il n’était pas exclu de le voir quitter Marseille, un an seulement après son arrivée. Et la bagarre qui a éclaté entre lui et Adrien Rabiot après la défaite face à Rennes a scellé son avenir : il a été vendu à Bologne contre un chèque de 18 millions d’euros.

L’OM renforce son attaque

Dans la foulée, l’OM n’a pas tardé à chercher son remplaçant. Après avoir pris la température sur plusieurs dossiers, le duo Longoria-Benatia a jeté son dévolu sur Hamed Junior Traoré, que Roberto De Zerbi avait déjà eu sous ses ordres à Sassuolo. L’attaquant ivoirien de 25 ans évoluait la saison passée à l’AJ Auxerre (10 buts et 2 passes décisives en 26 matchs). De retour à Bournemouth cet été, il avait disputé les premiers matches de Premier League mais a rapidement été convaincu par le projet marseillais.

Olympique de Marseille
𝐇𝐚𝐦𝐞𝐝 𝐉𝐮𝐧𝐢𝐨𝐫 𝐓𝐫𝐚𝐨𝐫𝐞́ 𝐝𝐚𝐧𝐬 𝐥𝐞 𝐠𝐫𝐚𝐧𝐝 𝐛𝐚𝐢𝐧 🌊🔵⚪️

L’international 🇨🇮 rejoint l’Olympique de Marseille en provenance de Bournemouth ! 🔥
Ce vendredi, l’OM a officialisé l’arrivée de son nouvel ailier.« L’Olympique de Marseille est heureux d’annoncer la signature en provenance de l’AFC Bournemouth du milieu offensif ivoirien Hamed Junior Traoré », explique le communiqué du club. Un renfort de taille pour l’attaque marseillaise, puisque Hamed Junior Traoré est capable d’évoluer à tous les postes du front offensif et sera probablement là pour concurrencer Paixão à gauche. Avec la C1 et les grandes affiches européennes qui approchent, Roberto De Zerbi va désormais pouvoir composer avec un nouvel atout offensif.

