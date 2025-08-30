FC Bruges : la mise au point de Bart Verhaeghe sur le dossier Joël Ordoñez

Alors que l’Olympique de Marseille s’est récemment tourné vers Lutsharel Geertruida et Arthur Vermeeren pour renforcer son effectif, la piste Joël Ordonez a donc pris fin. Le défenseur équatorien de 21 ans, longtemps dans le viseur de l’OM, attire l’attention de plusieurs clubs européens, mais reste pour l’instant sous contrat avec le FC Bruges. Interrogé sur sa situation, le président Bart Verhaeghe a tenu à clarifier la position du club belge.

« Il était inconcevable à l’époque qu’un joueur refuse de jouer pour forcer un transfert. Désormais, ça arrive et on peut comprendre ce type d’agissement. Mais il faut aussi considérer les intérêts de l’institution : trois parties sont concernées ; le joueur, le club vendeur et le club acheteur. Joël Ordonez attire de nombreux clubs, mais nous avons été clairs avec lui », a affirmé le dirigeant, fermant ainsi la porte à tout départ précipité de son jeune prodige.