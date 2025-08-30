OM : la piste Joël Ordoñez refermée

L’Olympique de Marseille a décidé de faire ses courses du côté du RB Leipzig. Alors qu’Arthur Vermeeren est en passe de rejoindre le club phocéen, Lutsharel Geertruida va lui aussi débarquer dans la cité phocéenne. Comme nous vous l’indiquions, l’OM a quasiment trouvé un accord avec le club allemand pour le défenseur de 25 ans.

La suite après cette publicité

Ce dernier devrait ainsi rejoindre Marseille sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Si ce dossier est indépendant de la piste menant à Nayef Aguerd, l’arrivée possible de Geertruida met en revanche fin à une autre cible estivale : Joël Ordoñez, actuellement du côté de Bruges et longtemps convoité par les dirigeants phocéens.