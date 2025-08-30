Menu Rechercher
Commenter 122
Exclu FM Ligue 1

OM : la piste Joël Ordoñez refermée

Par Santi Aouna - Josué Cassé
1 min.
Lutsharel Geertruida @Maxppp

L’Olympique de Marseille a décidé de faire ses courses du côté du RB Leipzig. Alors qu’Arthur Vermeeren est en passe de rejoindre le club phocéen, Lutsharel Geertruida va lui aussi débarquer dans la cité phocéenne. Comme nous vous l’indiquions, l’OM a quasiment trouvé un accord avec le club allemand pour le défenseur de 25 ans.

La suite après cette publicité

Ce dernier devrait ainsi rejoindre Marseille sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Si ce dossier est indépendant de la piste menant à Nayef Aguerd, l’arrivée possible de Geertruida met en revanche fin à une autre cible estivale : Joël Ordoñez, actuellement du côté de Bruges et longtemps convoité par les dirigeants phocéens.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (99+)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Pro League
Marseille
Club Bruges
Lutsharel Geertruida
Joel Ordóñez

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Pro League Jupiler Pro League
Marseille Logo Marseille
Club Bruges Logo Club Bruges
Lutsharel Geertruida Lutsharel Geertruida
Joel Ordóñez Joel Ordóñez
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier