L’OM va s’offrir Arthur Vermeeren !

Voilà une arrivée que personne n’avait vue venir du côté de l’Olympique de Marseille. Alors que les dirigeants phocéens foncent sur Lustharel Geertruida, et ciblent toujours Joel Ordonez, le dernier deuxième de Ligue 1 - qui connaît désormais ses adversaires pour la prochaine campagne de Ligue des Champions - a bouclé un nouveau dossier.

En effet, selon les dernières informations de la Minute OM, que nous sommes en mesure de confirmer, le club olympien va accueillir Arthur Vermeeren, actuellement sous les couleurs du RB Leipzig. D’après nos indiscrétions, il s’agit d’un prêt avec option d’achat et le jeune milieu de terrain belge va ainsi venir renforcer l’entrejeu marseillais.

Un prêt avec option d’achat

Si le dossier Adrien Rabiot continue lui de faire parler dans la cité phocéenne, le duo Benatia-Longoria a donc décidé de prendre les devants. Ces derniers jours, la piste Dani Ceballos avait notamment été évoquée avant un improbable retournement de situation. C’est donc l’international belge aux 6 sélections qui va finalement poser ses valises à Marseille.

Considéré comme l’un des joueurs les plus prometteurs à son poste, le droitier d’1m80, passé par l’Atlético de Madrid, sort d’une saison à 39 matches toutes compétitions confondues pour un total de deux passes décisives. Polyvalent, réputé pour sa qualité technique et une belle vision du jeu, Vermeeren a finalement séduit la direction marseillaise. Un nouveau joli coup en passe d’être bouclé puisque le joueur est même attendu, ce samedi à 21h, du côté de Marignane.