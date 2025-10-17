Nayef Aguerd revient sur l’incroyable série de victoires du Maroc

Lors de cette trêve du mois d’octobre, le Maroc est entré dans l’histoire du football en devenant la première sélection à enchaîner 16 victoires de suite, dépassant ainsi l’Espagne de 2008 (15 victoires de suite) et l’Allemagne de 2014 (15 victoires également). Un exploit impressionnant pour les Lions de l’Atlas à quelques semaines désormais de la CAN à domicile où ils seront encore plus attendus.

En conférence de presse ce vendredi, Nayef Aguerd s’est confié sur ce record et sur les prochaines échéances en sélection. «Ce n’était pas facile, 16 victoires de suite même au Maroc avec l’équipe qu’on a et les infrastructures, ce n’était pas facile. Même si on joue chez nous, c’est dur. Je suis fier du coach qui a beaucoup donné au Maroc. On a un groupe jeune avec beaucoup de talent. C’est un record et j’espère qu’on ira chercher une 17e victoire. La CAN c’est chez nous, on n’aura pas le droit à l’erreur, on ne se cache pas derrière ça, pour moi, c’est une pression positive. J’espère que la Coupe restera au Maroc», a-t-il ainsi lancé.