OM : Roberto De Zerbi fait le point sur l’infirmerie

Après la trêve internationale, l’OM retrouve la compétition ce samedi au Vélodrome à l’occasion de la réception du Havre (21h05). Problème, certains joueurs à l’instar d’Amine Gouiri sont revenus blessés de leur sélection. Touché à l’épaule, comme en début de saison contre Lorient, l’attaquant sera laissé au repos ce week-end avant d’être réévalué par le staff médical, ce que confirme Roberto De Zerbi en conférence de presse.

La suite après cette publicité

«Kondogbia et Traoré ont encore besoin d’un peu de temps. Kondogbia sera absent encore plusieurs matchs et Gouiri ne sera pas là demain (samedi). On doit encore évaluer les choses. Je n’ai pas encore vu (à l’entraînement) Balerdi, Rulli, Aguerd, Murillo. J’ai l’impression que tout le monde va bien, ceux qui sont restés ont bien travaillé. Et maintenant, il faut repartir avec une journée pour préparer le match», assure l’Italien.