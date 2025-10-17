L’OM va devoir faire un choix fort pour Amine Gouiri

Ce vendredi, Roberto De Zerbi va se présenter en conférence de presse vers 13h15. Une chose est sûre, le joueur qui l’accompagnera devant les médias ne sera pas Amine Gouiri. L’attaquant de 25 ans est revenu blessé de son voyage en Algérie. En effet, il a été touché lors d’un choc avec le portier de l’Ouganda, Salim Magoola. Sorti sur civière, l’ancien joueur de l’OL et du Stade Rennais a notamment été victime d’un coup à l’épaule. Après la rencontre, le sélectionneur des Fennecs, Vladimir Petkovic avait donné des nouvelles du joueur.

«Il a pris un coup très fort sur l’épaule et la tête. Selon mes informations, il est déjà parti pour des contrôles et on espère que ça ne sera pas trop grave.» Examiné à l’hôpital, Gouiri a forcément inquiété l’Olympique de Marseille, qui compte sur lui avec cette longue saison à mener. Mercredi, les premiers échos ont révélé que le buteur n’a pas de problème de commotion et qu’on en saurait plus jeudi au sujet de son souci à l’épaule. Hier, le verdict n’était toujours pas tombé concernant le joueur né en 2000, qui a passé la journée et la soirée de jeudi à subir des examens plus poussés.

Deux options sont envisagées pour Gouiri

Les pensionnaires de l’Orange Vélodrome, très embêtés par cette blessure, se sont montrés quoi qu’il en soit très prudents. Surtout que le joueur a déjà été touché à l’épaule face au FC Lorient il y a un mois. Les Olympiens souhaitent donc savoir si ce mal est bien plus profond. Ce vendredi, Roberto De Zerbi devrait donc donner quelques premiers éléments de réponse face aux journalistes. En attendant, La Provence a mené l’enquête et fait quelques révélations sur le sujet. Ainsi, le quotidien régional annonce que l’Algérien est d’ores et déjà forfait pour la rencontre face au HAC ce week-end.

La Provence ajoute également que l’OM va avancer au jour le jour avec Gouiri, pour lequel le corps médical a fait deux propositions. La première est de mettre en place un travail de 4 semaines afin de remettre les choses en place. La seconde option, elle, est bien plus radicale. Comme révélé depuis quelques jours, une opération est envisagée. Ce qui imposerait une absence et un délai de rééducation plus important. Ce qui ne serait pas une bonne nouvelle pour son club et pour l’Algérie, en prévision de la CAN. L’Olympique de Marseille et Amine Gouiri, qui doivent se voir ce vendredi, vont échanger sur le sujet et prendre une décision, qui sera quoi qu’il arrive importante pour la suite de la saison.