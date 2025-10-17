PSG : Strasbourg a impressionné Luis Enrique

Présent en conférence de presse après le nul arraché (3-3) par le Paris Saint-Germain face à Strasbourg, Luis Enrique a salué la prestation des visiteurs, portés par un collectif soudé et de très belles individualités à l’image de Barco ou Panichelli. Le technicien espagnol a notamment avoué que le RCSA était la plus belle équipe qui est venue jouer au Parc des Princes cette saison.

Et d’ajouter : «nous connaissions déjà leur niveau, à la fois individuel et collectif. J’aime la manière dont ils jouent. C’est l’une des meilleures équipes de Ligue 1. On savait que ce serait difficile, mais on a priorisé la gestion après la trêve internationale. Il faut savoir contrôler la charge de travail de mes joueurs». Pour rappel, Strasbourg pointe provisoirement à la 2e place du championnat.