PSG - Strasbourg : Joaquín Panichelli, l’arme fatale de Liam Rosenior !

Joaquín Panichelli n’en finit plus de briller. Arrivé cet été en provenance d’Alavés, le natif de Córdoba est la grande révélation de ce début d’exercice 2025-2026. Repéré par la direction sportive du Racing Club de Strasbourg, le droitier d’1m90 est, en effet, en train de prendre une nouvelle dimension sous le maillot strasbourgeois. Ce vendredi soir, le buteur argentin a d’ailleurs confirmé toutes ses qualités face au Paris Saint-Germain. Aligné à la pointe de l’attaque du RCSA, le buteur de 23 ans a fait vivre un calvaire aux défenseurs parisiens, à commencer par le duo Beraldo-Zabarnyi.

Un doublé et un rendement XXL

Rapidement en vue dans ce choc de la 8e journée de Ligue 1, Panichelli ne tardait pas à réveiller les siens, rapidement surpris après l’ouverture du score de Bradley Barcola. Trouvé dans la surface, il enchaînait d’une splendide talonnade mais tombait sur un Lucas Chevalier impérial (11e). Un manque de réussite qui ne calmait pas les ardeurs de la nouvelle arme fatale du Racing. Mobile, disponible par ses partenaires et véritable poison pour son adversaire direct, il était finalement récompensé peu avant la demi-heure de jeu.

Sur un centre parfait de Guéla Doué, pas attaqué, l’Argentin dominait Zabarnyi dans les airs avant de tromper le portier parisien d’une tête puissante imparable (26e). Dans tous les bons coups, le numéro 9 strasbourgeois écœurait même un peu plus le PSG au retour des vestiaires en profitant d’une déviation de Diego Moreira et de la fragilité défensive francilienne pour fusiller Chevalier à bout portant (49e). Un doublé portant son total de but à 7 réalisations et faisant de lui le meilleur buteur provisoire du championnat de France.

Le Racing s’incline devant le meilleur buteur de Ligue 1

Mieux encore, avec ces deux nouveaux buts, Panichelli est devenu, ce vendredi soir, le 1er joueur du RCSA à inscrire 7 buts lors des 8 premières journées sur une saison en Ligue 1 depuis Casimir Koza en 1962/63 (7). Tout proche du triplé en fin de rencontre sur une nouvelle tête piquée, l’ancien joueur de River Plate, crédité d’un 8, était finalement logiquement élu homme du match par la rédaction FM. Un rendement impressionnant salué par son entraîneur Liam Rosenior, présent en conférence de presse.

«C’est l’un des plus beaux buts de la tête que j’aie jamais vu au stade», a tout d’abord commenté le coach anglais de 41 ans avant de se montrer encore plus dithyrambique. «Je n’ai jamais vu un 9 faire un tel match, notamment comme point de fixation. Il a une super mentalité, il nous apporte son goût pour la gagne. Je pense qu’il l’a hérité de son père (ancien joueur de football recruté par César Luis Menotti à River Plate en 1988, ndlr)». Présent au micro de Ligue 1+, le héros du RCSA se réjouissait lui aussi de ses débuts en Alsace. «Je suis très content d’aider l’équipe à faire du mieux possible. C’est un Championnat très compétitif où il y a de très bons joueurs».

Arrivé au plus haut niveau après un parcours sinueux et une grave blessure à un genou en juin 2023, celui qui a touché 55 ballons face au PSG, record du Racing, fait quoi qu’il en soit le bonheur de l’actuel deuxième de Ligue 1. «Il s’est très bien intégré. C’est un super joueur, notamment dans le domaine aérien. Il va beaucoup nous aider cette saison», ajoutait, à ce titre, Diego Moreira, lui aussi présent en zone mixte. Acheté 16,5 M€ (plus 3,5 M€ de bonus) à Alavés cet été, après un prêt prolifique à Mirandés en D2 espagnole (21 buts, 8 passes en 44 matches), Joaquín Panichelli est définitivement la très belle surprise de ce début de saison strasbourgeois.