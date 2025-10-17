Le grand projet du futur entraîneur Franck Ribéry se dessine en Italie

Franck Ribéry poursuit sa reconversion avec la même passion et la même exigence qui ont marqué sa carrière de joueur. Deux ans après avoir rangé les crampons à la Salernitana, le Français de 41 ans s’est lancé pleinement dans la voie du coaching en Italie, pays où il a terminé sa carrière professionnelle. Déjà titulaire de la licence UEFA A, récemment validée à Coverciano, le prestigieux centre technique de la Fédération italienne (FIGC) qui est le véritable Clairefontaine transalpin, Ribéry continue d’y suivre son cursus pour obtenir la licence UEFA Pro, le diplôme le plus élevé permettant d’entraîner au plus haut niveau européen. Cette étape symbolise une nouvelle ambition pour celui qui a brillé au Bayern Munich, à l’OM ou encore en Equipe de France, mais qui rêve désormais de transmettre son savoir et son expérience à une nouvelle génération de joueurs. C’est donc en Italie, pays de football et de tactique par excellence, que Ribéry a choisi de se former. Il a rejoint il y a plus d’un an le programme encadré par la Direction technique nationale italienne, totalisant plus de 190 heures de cours, d’ateliers et d’évaluations.

La suite après cette publicité

Cette formation d’élite, où il côtoyait notamment Samir Handanovic, Alessandro Diamanti et Domenico Criscito, fait partie des plus reconnues d’Europe : « J’ai vécu une expérience d’adjoint pour finir mon contrat à la Salernitana jusqu’au printemps 2024. Elle a été courte, mais j’avais envie de la vivre dans un staff. On ne voit pas les mêmes choses de l’intérieur. Quand tu es joueur, il y a des trucs que tu ne calcules pas. Joueur, tu viens, tu t’entraînes, tu fais tes soins et tu repars. Après, on connaît mal l’envers du décor des coaches, des adjoints, même si j’ai toujours été près d’eux, un leader comme un trait d’union. Je faisais souvent le relais, je donnais des idées dans des discussions, je prenais les choses en main dans le vestiaire ou les moments difficiles, à prendre la parole, à aider. Après, pour être honnête, j’ai été un peu frustré dans mon rôle à la Salernitana. J’étais là sans être là. J’aurais pu donner plus dans la transmission et mon ressenti. Mais je remercie ce club et les entraîneurs qui m’ont accueilli auprès d’eux comme Davide Nicola, Paulo Sousa ou Filippo Inzaghi », avait-il affirmé. À Coverciano, chaque détail compte : les stagiaires y étudient la préparation physique, la gestion de groupe, la communication, la psychologie du sport ou encore l’analyse tactique avancée.

Le chemin vers son premier banc se poursuit

L’ancien vice-champion du monde 2006 y a retrouvé l’esprit de compétition et la rigueur qui ont fait de lui l’un des meilleurs ailiers de sa génération. Il s’apprête désormais à franchir la dernière marche, la licence UEFA Pro, qui ouvre la porte aux bancs de Serie A, de Ligue 1 ou encore de Ligue des champions. Ce choix de carrière s’inscrit dans la continuité d’une fin de parcours déjà tournée vers l’encadrement. À la Salernitana, où il a mis un terme à sa carrière à cause de douleurs persistantes au genou, Ribéry avait intégré le staff technique comme adjoint. Aux côtés de Paulo Sousa puis de Filippo Inzaghi, il a découvert la complexité du métier d’entraîneur : gestion des egos, préparation des séances, analyse vidéo, communication interne… L’ex-Marseillais y a pris goût, trouvant dans la transmission une nouvelle manière de vivre le football. Sa connaissance du jeu, son leadership naturel et sa capacité à inspirer un vestiaire en font déjà un profil très suivi par plusieurs clubs européens.

La suite après cette publicité

Avec Coverciano comme base d’apprentissage, Ribéry s’inscrit dans la tradition des grands techniciens italiens. Le centre de formation de la FIGC, considéré comme l’un des plus exigeants au monde, a vu passer des entraîneurs légendaires comme Ancelotti, Conte, Mancini ou encore Spalletti. La formation actuelle, intitulée « Cours de manager d’équipe de football, de football à cinq et de football féminin », offre une approche globale du métier, du management à la tactique, en passant par la formation des jeunes et la gestion des structures sportives. Pour Ribéry, ce parcours est bien plus qu’une simple reconversion, puisqu’elle représente une nouvelle aventure, celle d’un homme qui veut transformer sa passion en savoir-faire et, à terme, s’imposer sur les bancs européens avec la même intensité qu’il mettait jadis sur les pelouses.