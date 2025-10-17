Strasbourg : la fierté de Liam Rosenior après le nul obtenu face au PSG

Le Racing Club de Strasbourg est passé tout proche de l’exploit. Opposé au PSG, ce vendredi soir en ouverture de la 8e journée de Ligue 1, le club alsacien a finalement concédé le match nul (3-3) malgré un avantage de deux buts à l’entrée de la dernière demi-heure de jeu. Présent en conférence de presse après la rencontre, Liam Rosenior, le technicien du RCSA, a salué la performance de ses hommes malgré la frustration liée au résultat final.

«Je suis à la fois fier et forcément aussi déçu. (…) Quand on mène 3-1 à l’extérieur, on veut gagner. On a dépensé beaucoup d’énergie dans le pressing pendant 75 minutes. Venir et faire jeu égal avec la meilleure équipe d’Europe, le meilleur coach… je suis vraiment très fier de cette équipe. On est le deuxième onze le plus jeune de l’histoire du Championnat. Nous sommes bien placés en Ligue 1. Mon groupe continue à apprendre, mais on est compétitifs à chaque rencontre».