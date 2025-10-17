Strasbourg : Ismaël Doukouré espérait plus qu’un point

Le Racing Club de Strasbourg a longtemps cru repartir du Parc des Princes avec les trois points. Les Strasbourgeois menaient 1-3 à la 49e minute face au Paris Saint-Germain, après un doublé de Joaquin Panicehlli et un but de Diego Moreira. Pourtant, les Alsaciens repartent de la Capitale avec un seul point puisque le PSG est revenu au score dans ce choc de la 8e journée de Ligue 1 (3-3). Pour Ismaël Doukouré, Strasbourg pouvait faire mieux.

« C’est vrai que c’était incroyable. Après, on bosse dur aux entraînements, on a essayé de mettre en place la tactique du coach. Je pense qu’aujourd’hui, malheureusement, on n’a pas été récompensés, mais que les supporters se sont régalés ce soir. Il manquait simplement un but de plus. Voilà, on sait que jouer contre des équipes comme le Paris Saint-Germain, c’est toujours ça. Ça se joue toujours sur des détails. C’était déjà bien de leur en mettre trois quand même. Ouais, c’était déjà bien, mais bon, il ne faut pas se contenter que de ça. On était venus ici pour faire un résultat. On va se contenter du nul et continuer à avancer. Les dernières minutes ? Je pense que c’était un choix (de subir). Ils ont fait rentrer aussi des joueurs de classe mondiale. Donc il fallait s’adapter et c’est ce qu’on a fait en fin de match. Je pense que c’est un peu de frustration parce que malgré tout, on menait au score, donc je pense qu’on se voyait gagner aussi », a-t-il confié sur Ligue 1+.