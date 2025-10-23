Menu Rechercher
Commenter 2
Officiel Botola

Hakim Ziyech retrouve un club

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Hakim Ziyech avec le Galatasaray @Maxppp

C’était annoncé depuis un moment, et c’est désormais officiel. Hakim Ziyech va découvrir le championnat national de son pays, le Maroc, puisqu’il vient de s’engager avec le Wydad Casablanca. Du haut de ses 32 ans, il a signé un contrat qui le lie à son nouveau club jusqu’en 2027/

La suite après cette publicité
Wydad Athletic Club
🚨 𝐇𝐄𝐑𝐄 𝐖𝐄 𝐆𝐎!

The world waits… the 𝐖𝐢𝐳𝐚𝐫𝐝 is here 🪄🧙‍♂️

طــال الانتظـار .. حكيم زياش في الوداد 🔴⚪️

#DimaWydad
Voir sur X

Sans club depuis son départ d’Al-Duhail il y a plusieurs mois maintenant, l’ancien de l’Ajax et de Chelsea avait eu des contacts avec plusieurs clubs, comme Elche, mais ils n’avaient abouti sur rien. Il rejoint un club qui a bien lancé sa saison, avec 3 victoires et 1 nul en quatre journées de Botola Pro League, compétition qu’il n’a plus remporté depuis 2022. Ziyech sait donc ce qu’il lui reste à faire…

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Botola
Wydad AC
Hakim Ziyech

En savoir plus sur

Botola Botola Pro (Maroc)
Wydad AC Logo Wydad AC
Hakim Ziyech Hakim Ziyech
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier