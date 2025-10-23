Botola
Hakim Ziyech retrouve un club
C’était annoncé depuis un moment, et c’est désormais officiel. Hakim Ziyech va découvrir le championnat national de son pays, le Maroc, puisqu’il vient de s’engager avec le Wydad Casablanca. Du haut de ses 32 ans, il a signé un contrat qui le lie à son nouveau club jusqu’en 2027/
Sans club depuis son départ d’Al-Duhail il y a plusieurs mois maintenant, l’ancien de l’Ajax et de Chelsea avait eu des contacts avec plusieurs clubs, comme Elche, mais ils n’avaient abouti sur rien. Il rejoint un club qui a bien lancé sa saison, avec 3 victoires et 1 nul en quatre journées de Botola Pro League, compétition qu’il n’a plus remporté depuis 2022. Ziyech sait donc ce qu’il lui reste à faire…
