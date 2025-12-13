Menu Rechercher
BL : grâce à un coup du scorpion de Terrier, Leverkusen s’impose contre Cologne

Par Jordan Pardon - Josué Cassé
1 min.
terrier @Maxppp
Leverkusen 2-0 Cologne

Et l’ennui laissa place à la folie. Après le traditionnel multiplex, la 13e journée de Bundesliga se poursuivait, ce samedi à 18h30, avec une affiche prometteuse entre le Bayer Leverkusen et Cologne. Une rencontre à l’issue longtemps incertaine, qui s’est finalement soldée par une victoire des locaux, avec panache (2-0). Les champions d’Allemagne 2024 auront attendu plus d’une heure pour trouver leur salut, venu des pieds de Martin Terrier.

Classement général Bundesliga

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Bayern Munich Bayern Munich 37 13 +40 12 1 0 49 9
2 Logo Leipzig Leipzig 29 14 +13 9 2 3 29 16
3 Logo Dortmund Dortmund 28 13 +12 8 4 1 23 11
4 Logo Leverkusen Leverkusen 26 14 +11 8 2 4 30 19
5 Logo Hoffenheim Hoffenheim 26 14 +9 8 2 4 29 20
6 Logo Francfort Francfort 24 14 0 7 3 4 29 29
7 Logo Stuttgart Stuttgart 22 13 -1 7 1 5 21 22
8 Logo Union Berlin Union Berlin 18 14 -4 5 3 6 19 23
9 Logo Cologne Cologne 16 14 -1 4 4 6 22 23
10 Logo Fribourg Fribourg 16 13 -2 4 4 5 20 22
11 Logo M'gladbach M'gladbach 16 14 -4 4 4 6 18 22
12 Logo Brême Brême 16 13 -6 4 4 5 18 24
13 Logo Wolfsbourg Wolfsbourg 15 14 -4 4 3 7 20 24
14 Logo Hambourg Hambourg 15 14 -9 4 3 7 15 24
15 Logo Augsbourg Augsbourg 13 14 -11 4 1 9 17 28
16 Logo Sankt Pauli Sankt Pauli 11 14 -13 3 2 9 13 26
17 Logo Heidenheim Heidenheim 11 14 -17 3 2 9 13 30
18 Logo Mayence Mayence 6 13 -13 1 3 9 11 24
Entré à l’heure de jeu (62e), le Français a rapidement débloqué la rencontre en nous gratifiant de l’un des gestes de la saison : un coup du scorpion phénoménal sur un centre d’Arthur (66e, 1-0). A peine six minutes plus tard, Andrich faisait le break sur un ballon d’Aleix Garcia (72e, 2-0). Au classement, Leverkusen grimpe à la 4e place. Cologne est 9e.

Pub. le
