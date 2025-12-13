BL : grâce à un coup du scorpion de Terrier, Leverkusen s’impose contre Cologne

Et l’ennui laissa place à la folie. Après le traditionnel multiplex, la 13e journée de Bundesliga se poursuivait, ce samedi à 18h30, avec une affiche prometteuse entre le Bayer Leverkusen et Cologne. Une rencontre à l’issue longtemps incertaine, qui s’est finalement soldée par une victoire des locaux, avec panache (2-0). Les champions d’Allemagne 2024 auront attendu plus d’une heure pour trouver leur salut, venu des pieds de Martin Terrier.

Entré à l’heure de jeu (62e), le Français a rapidement débloqué la rencontre en nous gratifiant de l’un des gestes de la saison : un coup du scorpion phénoménal sur un centre d’Arthur (66e, 1-0). A peine six minutes plus tard, Andrich faisait le break sur un ballon d’Aleix Garcia (72e, 2-0). Au classement, Leverkusen grimpe à la 4e place. Cologne est 9e.