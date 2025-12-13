BL : grâce à un coup du scorpion de Terrier, Leverkusen s’impose contre Cologne
Et l’ennui laissa place à la folie. Après le traditionnel multiplex, la 13e journée de Bundesliga se poursuivait, ce samedi à 18h30, avec une affiche prometteuse entre le Bayer Leverkusen et Cologne. Une rencontre à l’issue longtemps incertaine, qui s’est finalement soldée par une victoire des locaux, avec panache (2-0). Les champions d’Allemagne 2024 auront attendu plus d’une heure pour trouver leur salut, venu des pieds de Martin Terrier.
Classement général Bundesliga
|#
|Équipe
|Pts
|J
|DIF
|G
|N
|D
|BP
|BC
|1
|Bayern Munich
|37
|13
|+40
|12
|1
|0
|49
|9
|2
|Leipzig
|29
|14
|+13
|9
|2
|3
|29
|16
|3
|Dortmund
|28
|13
|+12
|8
|4
|1
|23
|11
|4
|Leverkusen
|26
|14
|+11
|8
|2
|4
|30
|19
|5
|Hoffenheim
|26
|14
|+9
|8
|2
|4
|29
|20
|6
|Francfort
|24
|14
|0
|7
|3
|4
|29
|29
|7
|Stuttgart
|22
|13
|-1
|7
|1
|5
|21
|22
|8
|Union Berlin
|18
|14
|-4
|5
|3
|6
|19
|23
|9
|Cologne
|16
|14
|-1
|4
|4
|6
|22
|23
|10
|Fribourg
|16
|13
|-2
|4
|4
|5
|20
|22
|11
|M'gladbach
|16
|14
|-4
|4
|4
|6
|18
|22
|12
|Brême
|16
|13
|-6
|4
|4
|5
|18
|24
|13
|Wolfsbourg
|15
|14
|-4
|4
|3
|7
|20
|24
|14
|Hambourg
|15
|14
|-9
|4
|3
|7
|15
|24
|15
|Augsbourg
|13
|14
|-11
|4
|1
|9
|17
|28
|16
|Sankt Pauli
|11
|14
|-13
|3
|2
|9
|13
|26
|17
|Heidenheim
|11
|14
|-17
|3
|2
|9
|13
|30
|18
|Mayence
|6
|13
|-13
|1
|3
|9
|11
|24
Entré à l’heure de jeu (62e), le Français a rapidement débloqué la rencontre en nous gratifiant de l’un des gestes de la saison : un coup du scorpion phénoménal sur un centre d’Arthur (66e, 1-0). A peine six minutes plus tard, Andrich faisait le break sur un ballon d’Aleix Garcia (72e, 2-0). Au classement, Leverkusen grimpe à la 4e place. Cologne est 9e.
