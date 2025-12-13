Le Bayern Munich est optimiste pour garder Upamecano

En fin de contrat cet été, Dayot Upamecano risque d’être l’une des attractions du prochain mercato. Le solide défenseur français représente une opportunité de marché à ne pas rater pour tous les gros clubs européens. Dans ce sens, nous vous révélions que le joueur avait déjà un accord verbal avec le Real Madrid alors que le PSG et le Barça suivent aussi ce dossier.

La suite après cette publicité

Mais le Bayern Munich n’entend évidemment pas se laisser faire et compte bien le conserver. Des discussions pour une prolongation sont en cours et à en croire les déclarations du directeur sportif Christoph Freund, elles sont en bonne voie. « Nous avons des discussions intensives et très constructives. Upa se sent très à l’aise avec nous. Nous sommes optimistes ; peu importe si cela se produit un jour plus tôt ou plus tard – l’important pour nous, c’est que cela se produise. »