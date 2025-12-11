Le PSG vise l’une des grandes révélations de Bundesliga

Avec Vitinha, Fabian Ruiz et Joao Neves, le PSG possède probablement le meilleur milieu de terrain du monde actuellement. Il peut compter sur quelques joueurs de complément en cas d’absence d’un membre de ce trio comme Warren Zaïre-Emery, lequel réalise un intermède très intéressant au poste de latéral droit avec la blessure d’Achraf Hakimi, mais aussi Senny Mayulu ou Lee Kang-In quand ces derniers sont utilisés à ce poste. Le club de la capitale a la qualité et la quantité.

Pour autant, le champion d’Europe ne se repose pas sur ses lauriers. L’idée est toujours d’anticiper certains besoins, comme celui de préparer la suite de Fabian Ruiz par exemple, 29 ans et dont le contrat court jusqu’en 2027. «J’ai toujours dit que j’étais très content ici. C’est ma quatrième saison ici. Je suis heureux. Ça n’est pas sujet qui me préoccupe mais plutôt le match de demain où il faudra aller chercher la victoire», disait l’Espagnol mardi en conférence de presse de veille de match face à l’Athletic en Ligue des Champions.

Bientôt la plus grosse vente de l’histoire de Fribourg ?

Il n’est pas encore question d’un départ du champion d’Europe 2024, loin de là même, mais le PSG réfléchit à la manière de renforcer son entrejeu dans les mois à venir. D’après Bild, l’une des grandes pistes mène à Johan Manzambi (20 ans), révélation de Bundesliga cette saison. Formé en partie au Servette de Genève d’où il est parti à 17 ans pour rejoindre Fribourg, d’abord chez les U19 avant de percer en équipe première, l’international suisse (8 sélections, 3 buts) explose et contribue pleinement à la 9e place de son club actuellement en championnat. Naples et le Bayer Leverkusen ne sont pas indifférents non plus.

Ses premières apparitions en fin de saison dernière avaient donné le ton. Manzambi confirme depuis la reprise cet été mais dans la peau d’un titulaire incontournable cette fois. Il a démarré tous les matchs auxquels il a participé (19 toutes compétitions confondues, 4 buts, 4 passes décisives). Le droitier d’1m82, très tonique, est le genre de joueur adoré par Luis Enrique, capable d’évoluer dans plusieurs positions. Sous contrat jusqu’en 2030, il ne devrait pas quitter les Breisgau-Brasilianer cet hiver mais un départ est étudié pour le prochain mercato d’été et le record de vente du club (25 M€ pour Kevin Schade à Brentford) devrait à nouveau tomber.