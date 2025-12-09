PSG : les mots de Fabian Ruiz sur son avenir

Devenu indiscutable au PSG depuis la saison dernière, Fabian Ruiz va sûrement représenter l’un des grands enjeux de sa direction dans les prochains mois. Le milieu de terrain espagnol verra son contrat expirer en juin 2027, et l’objectif du PSG reste évidemment de le prolonger à un an et demi de son terme, sous peine de le voir partir librement.

«Oui, mon contrat se termine en 2027. J’ai toujours dit que j’étais très content ici. C’est ma quatrième saison ici. Je suis heureux. Ça n’est pas sujet qui me préoccupe mais plutôt le match de demain où il faudra aller chercher la victoire», a indiqué le milieu espagnol en conférence de presse à la veille d’affronter Bilbao en C1.