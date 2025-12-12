PSG : Luis Enrique explique pourquoi il ne râle jamais sur l’arbitre

À l’heure où les dirigeants et les joueurs de Ligue 1 signent chaque semaine des sorties médiatiques assassines sur l’arbitrage, le Paris Saint-Germain ne peut pas compter sur Luis Enrique pour ce genre d’exercice. Pourtant, les Rouge et Bleu auraient de quoi dire après le tacle de Camara sur Chevalier lors du dernier Monaco-PSG, par exemple. Mais ce vendredi, Luis Enrique a expliqué pourquoi il ne râlait jamais sur les arbitres.

« C’est un truc très intéressant dont j’aimerais beaucoup parler. Mais je suis vieux dans le foot et j’ai beaucoup d’expérience. Il y a très longtemps que j’ai décidé de ne pas parler sur ça. J’aimerais en parler et montrer ce que je pense, mais je préfère montrer à mes joueurs qu’il faut être concentré sur les choses qu’on peut contrôler. L’arbitrage, c’est une chose plus difficile à gérer. C’est plus positif pour moi à moyen et long terme que de parler chaque semaine sur l’arbitre pour dire si j’aime l’arbitre ou pas », a-t-il expliqué à la veille du match de Ligue 1 contre Metz.